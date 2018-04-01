«Со всеми вытекающими»: новая информация о готовящемся ударе стихии по Владивостоку

Автор популярного блога «Погода 25 регион» подтвердил вероятность выхода на Владивосток серьезного циклона и уточнил, что траектория вихря изменилась, сообщает PRIMPRESS.

«Поменялась изначально предполагаемая траектория. По последним обновлениям, основная зона осадков будет проходить по Японскому морю, но даже при таком раскладе юг края все равно цепляет. Дата выхода циклона: вечер 5 апреля — ночь 6 апреля», — отметил эксперт.

По его словам, стихия принесет с собой целый «букет» погодных явлений.

«Судя по околонулевой температуре, фаза осадков может быть разной: мокрый снег, дождь со снегом и дождь, со всеми вытекающими из этого последствиями», — добавил он.

Ранее сообщалось, что, по данным портала «Расписание погоды», в конце недели во Владивостоке прогнозируется «сильный обложной снег».