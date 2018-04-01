На уборке снега в Самарской области задействовано свыше 2 тыс. единиц техники 

Из-за обильного выпадения снега в Самарской области, центр управления в кризисных ситуациях областного МЧС России провел мониторинг дорожной обстановки на трассах федерального и регионального значения. Как результат, в настоящий момент работают 40 оперативных групп от администраций муниципальных образований, а также 3 от главного управления и противопожарной службы Самарской области (всего 95 человек личного состава). На севере и в центре Самарской области выпало наибольшее количество снега — в 28 муниципальных образований, а на юге лишь частично — всего 4. На участке дороги от населенного пункта Валы до Жигулевска движение затруднено.
Фото: Твиттер-аккаунт ГУ МЧС России по Самарской области
Организованы дежурные посты ГИБДД, оповещены водители по КВ-радиостанции, а также направлены СМС-сообщения жителям. Информация выведена на комплекс общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения. Для расчистки дорог от снега привлечено 2 920 единиц снегоуборочной техники, где от ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог „Большая Волга“ задейстовано 64 единицы техники, а от ГКП Самарской области „АСАДА“ — 315. Всего в муниципальных районах работает 1124 единицы уборочной техники.