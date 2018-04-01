Ещё
На уборке снега в Самарской области задействовано свыше 2 тыс. единиц техники
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На уборке снега в Самарской области задействовано свыше 2 тыс. единиц техники 

ТРК Губерния 51 минуту назад
Фото: ТРК Губерния
Из-за обильного выпадения снега в Самарской области, центр управления в кризисных ситуациях областного МЧС России провел мониторинг дорожной обстановки на трассах федерального и регионального значения. Как результат, в настоящий момент работают 40 оперативных групп от администраций муниципальных образований, а также 3 от главного управления и противопожарной службы Самарской области (всего 95 человек личного состава). На севере и в центре Самарской области выпало наибольшее количество снега — в 28 муниципальных образований, а на юге лишь частично — всего 4. На участке дороги от населенного пункта Валы до Жигулевска движение затруднено.
Фото: Твиттер-аккаунт ГУ МЧС России по Самарской области
Организованы дежурные посты ГИБДД, оповещены водители по КВ-радиостанции, а также направлены СМС-сообщения жителям. Информация выведена на комплекс общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения. Для расчистки дорог от снега привлечено 2 920 единиц снегоуборочной техники, где от ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог „Большая Волга“ задейстовано 64 единицы техники, а от ГКП Самарской области „АСАДА“ — 315. Всего в муниципальных районах работает 1124 единицы уборочной техники.
ТРК Губерния: последние новости
В Самаре установлен новый "снежный" рекорд С улиц Самары ночью убрали более 5 тыс. тонн снега В Самаре очистят почти 400 кровель от снега и наледи
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Британии заявили об отравлении Скрипалей гречкой946
Китай огласил ответ на ограничения США161
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»307
Германия признала провал Tornado378
Тулееву предрекли продолжение карьеры178
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
03:32
В Германии рассказали о значении высылки дипломатов
В мире Другое
05:37
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ
Политика
01:00
В Британии назвали циничными вопросы РФ по делу Скрипаля
Политика
02:59
Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев»
Общество
02:54
Налогооблагаемая «Сумма»: за Магомедовым пришли
Компании Статьи
00:53
Як-3 протаранил машину при посадке
Происшествия
00:42
Ким Чен Ын собирается с визитом в Россию
Политика
03:37
«Вы не ослышались». Москвичам пообещали резкое потепление
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение