В Волгоградской области река Кумылга собралась выйти из берегов

В Кумылженском районе Волгоградской области сотрудники регионального ГУ МЧС России готовы к оперативным действиям в случае паводка. В течение суток из-за обильного таяния снега из берегов может выйти река Кумылга.

— С сохранением положительных дневных температур и поступлением талых вод с ближайших балок и оврагов до конца этого дня, а также 2 апреля возможен подъём уровня воды на реке Кумылге, — сообщают спасатели со ссылкой на прогноз волгоградского ЦГМС. — При необходимости к развёртыванию готовы пункты временного размещения.

Сейчас на малых реках Волго-Донского бассейна по-прежнему работают 29 стационарных постов и два временных.

— Оперативными группами отрядов федеральной противопожарной службы Волгоградской области ведётся круглосуточный мониторинг гидрологической обстановки, — добавляют в региональном МЧС.