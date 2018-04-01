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В Волгоградской области река Кумылга собралась выйти из берегов
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В Волгоградской области река Кумылга собралась выйти из берегов 

v1.ru 2 часа назад
Фото: v1.ru
В Кумылженском районе Волгоградской области сотрудники регионального ГУ МЧС России готовы к оперативным действиям в случае паводка. В течение суток из-за обильного таяния снега из берегов может выйти река Кумылга.
— С сохранением положительных дневных температур и поступлением талых вод с ближайших балок и оврагов до конца этого дня, а также 2 апреля возможен подъём уровня воды на реке Кумылге, — сообщают спасатели со ссылкой на прогноз волгоградского ЦГМС. — При необходимости к развёртыванию готовы пункты временного размещения.
Сейчас на малых реках Волго-Донского бассейна по-прежнему работают 29 стационарных постов и два временных.
— Оперативными группами отрядов федеральной противопожарной службы Волгоградской области ведётся круглосуточный мониторинг гидрологической обстановки, — добавляют в региональном МЧС.
Сегодня, 1 апреля, утром V1.ru сообщал о том, что за прошедшие сутки в некоторых водоемах вода поднялась на метр и больше. Ситуация, сложившаяся в Кумылженском районе, может повториться и в других населенных пунктах.
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