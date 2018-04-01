В Москве объявлен «желтый» уровень опасности

В Москве на понедельник объявлен «желтый» уровень опасности

Туман и сильный ветер принесет долгожданное потепление в Московский регион. Сообщение об этом опубликовано на сайте Гидрометцентра России . Данное сочетание является неблагоприятным для людей метеозависимых, а также страдающих легочными заболеваниями.

Туман и сильный ветер принесет долгожданное потепление в Московский регион. Сообщение об этом опубликовано на сайте Гидрометцентра России. Данное сочетание является неблагоприятным для людей метеозависимых, а также страдающих легочными заболеваниями.

Желтый уровень опасности объявлен на понедельник почти на всей территории Центрального федерального округа, за исключением Владимирской и Воронежской областей.

Однако можно говорить о том, что наступает весна: уже на следующей неделе ночные температуры будут положительными, а в дневные часы воздух прогреется до 10-15 градусов.