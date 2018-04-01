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В Москве на понедельник объявлен «желтый» уровень опасности
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В Москве на понедельник объявлен «желтый» уровень опасности 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Туман и сильный ветер принесет долгожданное потепление в Московский регион. Сообщение об этом опубликовано на сайте Гидрометцентра России. Данное сочетание является неблагоприятным для людей метеозависимых, а также страдающих легочными заболеваниями.
Туман и сильный ветер принесет долгожданное потепление в Московский регион. Сообщение об этом опубликовано на сайте Гидрометцентра России. Данное сочетание является неблагоприятным для людей метеозависимых, а также страдающих легочными заболеваниями.
Желтый уровень опасности объявлен на понедельник почти на всей территории Центрального федерального округа, за исключением Владимирской и Воронежской областей.
Однако можно говорить о том, что наступает весна: уже на следующей неделе ночные температуры будут положительными, а в дневные часы воздух прогреется до 10-15 градусов.
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