Ещё
Синоптики рассказали, когда в столице растает снег
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Синоптики рассказали, когда в столице растает снег 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
В пятницу, 6 апреля, город будет находиться в теплом секторе циклона, а температура воздуха будет соответствовать климатической норме, характерной для начала мая  Снежный покров, который образовался в Москве после продолжительных снегопадов, может растаять во второй половине следующей недели. Об этом сообщил Евгений Тишковец, ведущий специалист центра погоды «Фобос».
По его словам, в пятницу, 6 апреля, город будет находиться в теплом секторе циклона, а температура воздуха будет соответствовать климатической норме, характерной для начала мая.
— Лишь вечером, с приближением холодного фронта, прольются скоротечные освежающие ливни. Снежный покров в черте города почти полностью исчезнет, — добавил Евгений Тишковец, отметив также, что воздух прогреется примерно до 12-17 градусов тепла, сообщает портал «Метеовести».
Напомним, что в минувшую зиму в городе выпало аномальное количество осадков. Считается, что самым крупным стал снегопад 3-4 февраля. По информации синоптиков, подобные явления можно увидеть примерно раз в сто лет.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Потепление до плюс 16 градусов ожидается в столице
«Желтый» уровень опасности объявлен в столичном регионе 2 апреля из-за сильного ветра
Вечерняя Москва: последние новости
Синоптики назвали 25 марта самым теплым днем года Весенний снегопад заставил взяться за лопаты Ночью с четверга на пятницу температура воздуха опустится до минус девяти градусов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай огласил ответ на ограничения США314
В Британии заявили об отравлении Скрипалей гречкой1051
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»312
Германия признала провал Tornado380
Тулееву предрекли продолжение карьеры198
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
03:32
В Германии рассказали о значении высылки дипломатов
В мире Другое
05:37
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ
Политика
01:00
В Британии назвали циничными вопросы РФ по делу Скрипаля
Политика
02:59
Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев»
Общество
02:54
Налогооблагаемая «Сумма»: за Магомедовым пришли
Компании Статьи
00:53
Як-3 протаранил машину при посадке
Происшествия
00:42
Ким Чен Ын собирается с визитом в Россию
Политика
03:37
«Вы не ослышались». Москвичам пообещали резкое потепление
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение