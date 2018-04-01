Синоптики рассказали, когда в столице растает снег

В пятницу, 6 апреля, город будет находиться в теплом секторе циклона, а температура воздуха будет соответствовать климатической норме, характерной для начала мая Снежный покров, который образовался в Москве после продолжительных снегопадов, может растаять во второй половине следующей недели. Об этом сообщил Евгений Тишковец, ведущий специалист центра погоды «Фобос».

По его словам, в пятницу, 6 апреля, город будет находиться в теплом секторе циклона, а температура воздуха будет соответствовать климатической норме, характерной для начала мая.

— Лишь вечером, с приближением холодного фронта, прольются скоротечные освежающие ливни. Снежный покров в черте города почти полностью исчезнет, — добавил Евгений Тишковец , отметив также, что воздух прогреется примерно до 12-17 градусов тепла, сообщает портал «Метеовести».

Напомним, что в минувшую зиму в городе выпало аномальное количество осадков. Считается, что самым крупным стал снегопад 3-4 февраля. По информации синоптиков, подобные явления можно увидеть примерно раз в сто лет.

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