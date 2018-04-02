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Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
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Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег 

Авторадио 42 минуты назад
Фото: Виталий Белоусов/РИА «Новости»
Снежный покров в Москве может растаять к концу следующей недели, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, в пятницу, 6 апреля, столичный регион будет находиться в тёплом секторе циклона, температура воздуха будет соответствовать показателю, характерному для начала мая. Воздух может прогреться до 12–17 градусов тепла. — Лишь вечером с приближением холодного фронта прольются скоротечные освежающие ливни. Снежный покров в черте города почти полностью исчезнет, добавил Тишковец.
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