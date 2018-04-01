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Из-за задымления в московском общежитии эвакуировали почти 100 человек
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Из-за задымления в московском общежитии эвакуировали почти 100 человек 

Мир24 36 минут назад
Фото: Мир24
В здании рабочего общежития на севере Москвы возникло сильное задымление.
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