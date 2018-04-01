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В Самарской области развернуты штабы для устранения последствий снегопада
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В Самарской области развернуты штабы для устранения последствий снегопада 

АиФ-Самара 34 минуты назад
Фото: АиФ-Самара
Оперативные штабы по устранению последствий снегопада открыты в муниципалитетах Самарской области.
Кроме того, в ГУ МЧС по Самарской области развернута рабочая группа оперативного штаба. Ситуацию с рабочего места контролирует лично начальник управления Олег Бойко, подчеркивают в ведомстве. Также в регионе организован мониторинг ситуации на трассах федерального и регионального значения, работают 40 оперативных групп.
Сильный снегопад обрушился на регион 1 апреля, по прогнозам синоптиков, выпало более 20 мм осадков, что привело к образованию на дорогах снежных заносов.
Но службам удается успешно бороться с последствиями снегопада. Движение было затруднено только в Ставропольском районе от села Валы до Жигулевска. Днем скорость движения на этом участке не превышала 10 километров в час. Движение было восстановлено в течение 1,5 часов.
Наибольшее количество осадков выпало на севере и в центре Самарской области.
АиФ-Самара: последние новости
Улицы Самары расчищают от снега, а в двух районах началась откачка воды Максимальное половодье ожидается на нескольких на реках 28 марта в Самаре перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков
 Ещё 2 источника 
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