В Самарской области развернуты штабы для устранения последствий снегопада

Оперативные штабы по устранению последствий снегопада открыты в муниципалитетах Самарской области

Кроме того, в ГУ МЧС по Самарской области развернута рабочая группа оперативного штаба. Ситуацию с рабочего места контролирует лично начальник управления Олег Бойко , подчеркивают в ведомстве. Также в регионе организован мониторинг ситуации на трассах федерального и регионального значения, работают 40 оперативных групп.

Сильный снегопад обрушился на регион 1 апреля, по прогнозам синоптиков, выпало более 20 мм осадков, что привело к образованию на дорогах снежных заносов.

Но службам удается успешно бороться с последствиями снегопада. Движение было затруднено только в Ставропольском районе от села Валы до Жигулевска . Днем скорость движения на этом участке не превышала 10 километров в час. Движение было восстановлено в течение 1,5 часов.

Наибольшее количество осадков выпало на севере и в центре Самарской области.