В Самаре ликвидировать последствия снегопада выйдут 270 единиц техники

Глава Самары Елена Лапушкина провела заседание оперативного штаба по ликвидации снегопада, в котором приняли участие главы районных администраций, руководители муниципальных предприятий и управляющих компаний. Как рассказал первый заместитель Главы города Владимир Василенко , утром в воскресение, 1 апреля, на городские улицы вышло 129 единиц спецтехники. Ближе к ночи на ликвидацию снегопада направят 270 машин, среди которых 90 самосвалов для вывоза снега, 40 единиц тяжелой техники, 50 машин для обработки проезжей части реагентами и автопоезда. Работа будет вестись до утра, ночная смена поможет тем, кто начнет борьбу со снегом в понедельник утром. Ликвидация последствий снегопада находится под личным контролем Елены Лапушкиной. С утра она совершила объезд и оценила состояние дорог и дворовых территорий.

« Если по основным магистралям видно, что снег расчищается, то состояние внутридомовых территорий вызывает вопросы. На территориях, находящихся в ведении ТСЖ, ЖСК и УК я не увидела дворников и спецтехнику. По дворам проехать невозможно. У людей масса планов в выходной день, а они выйти из подъездов не могут. Необходимо менять подход к работе и учиться оперативно реагировать на обстановку», -отметила Елена Лапушкина.

Глава Самары поручила управляющим компаниям обратить внимание не только на расчистку территории, но и кровель зданий, так как уже с понедельника температура воздуха будет повышаться, что приведет к образованию сосулек и сходу снега. Также Владимир Василенко отметил, что городские канализационные системы готовы принимать талые воды. Все дождеприемники и колодцы очищены и проверены на исправность.