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В Самаре ликвидировать последствия снегопада выйдут 270 единиц техники
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В Самаре ликвидировать последствия снегопада выйдут 270 единиц техники 

АиФ-Самара 2 часа назад
Фото: АиФ-Самара
Глава Самары Елена Лапушкина провела заседание оперативного штаба по ликвидации снегопада, в котором приняли участие главы районных администраций, руководители муниципальных предприятий и управляющих компаний. Как рассказал первый заместитель Главы города Владимир Василенко, утром в воскресение, 1 апреля, на городские улицы вышло 129 единиц спецтехники. Ближе к ночи на ликвидацию снегопада направят 270 машин, среди которых 90 самосвалов для вывоза снега, 40 единиц тяжелой техники, 50 машин для обработки проезжей части реагентами и автопоезда. Работа будет вестись до утра, ночная смена поможет тем, кто начнет борьбу со снегом в понедельник утром. Ликвидация последствий снегопада находится под личным контролем Елены Лапушкиной. С утра она совершила объезд и оценила состояние дорог и дворовых территорий.
« Если по основным магистралям видно, что снег расчищается, то состояние внутридомовых территорий вызывает вопросы. На территориях, находящихся в ведении ТСЖ, ЖСК и УК я не увидела дворников и спецтехнику. По дворам проехать невозможно. У людей масса планов в выходной день, а они выйти из подъездов не могут. Необходимо менять подход к работе и учиться оперативно реагировать на обстановку», -отметила Елена Лапушкина.
Глава Самары поручила управляющим компаниям обратить внимание не только на расчистку территории, но и кровель зданий, так как уже с понедельника температура воздуха будет повышаться, что приведет к образованию сосулек и сходу снега. Также Владимир Василенко отметил, что городские канализационные системы готовы принимать талые воды. Все дождеприемники и колодцы очищены и проверены на исправность.
АиФ-Самара: последние новости
Улицы Самары расчищают от снега, а в двух районах началась откачка воды Максимальное половодье ожидается на нескольких на реках 28 марта в Самаре перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков
 Ещё 2 источника 
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