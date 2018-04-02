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Синоптики прогнозируют резкое потепление и начало паводка в регионах Центральной России
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Синоптики прогнозируют резкое потепление и начало паводка в регионах Центральной России 

ТАСС 27 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Первая неделя апреля, по прогнозам синоптиков, будет теплой и дождливой в большинстве регионах Центрального федерального округа. Резкий перепад температуры воздуха приведет к усилению ветра в некоторых областях до 17-19 м/с, а усиленное таяние снега — к повышению уровня воды в реках, рассказали ТАСС в региональных гидрометцентрах и управлениях МЧС.
Температура воздуха в Тверской области в течение недели поднимется минимум на 10 градусов, например, уже в четверг достигнет плюс 14, ожидаются дожди, порывы ветра в ближайшие сутки могут достигать 17 м/с. Как сообщили ТАСС в Тверском гидрометцентре, на прогнозируется вскрытие льда на реках и начало весеннего половодья.
Аналогичный прогноз делают синоптики и для Тульской области, где уже ко вторнику потеплеет с плюс 1 до плюс 13 градусов. Пик паводка в Туле ожидается 8-10 апреля, в двух районах возможно подтопление порядка 76 жилых домов.
"В зоне риска в период паводка также находятся 20 низководных мостов в 10 муниципальных образованиях области, вследствие чего может нарушиться прямое транспортное сообщение с 55 населенными пунктами", — сказали в пресс-службе регионального управления МЧС.
Порядка 18 низководных мостов в шести районах Орловской области также могут быть подтоплены, при активном таянии снега.
"Пока уровень в реках находится в допустимых пределах, но ситуация в городах Орел, Мценск, Ливны, расположенных на реках Ока, Зуша, Сосна, — на постоянном контроле", — сообщили ТАСС в областном управлении МЧС, отметив, что в регионе ожидаются дожди, потепление до плюс 10 градусов, а в ночь на вторник — ветер с порывами до 19 м/ с.
Метеопредупреждение из-за усиления ветра до 17-18 м/с объявлено в Белгородской и Рязанской областях. В Рязанской — спасатели уже отмечают последствия весенней оттепели на реках. Так, 30 марта в Шацком районе перестала действовать пешая ледовая переправа через реку Цна на автодороге «Купля-Выша», со 2 апреля автомобильная ледовая переправа закрыта в селе Юшта Шиловского района. Температура воздуха в регионе в понедельник — плюс 11 градусов, но к среде станет немного прохладнее — плюс 8-9.
Сильный ветер — 16-18 м/с, в течение ближайших суток прогнозируется в Курске и Костроме, но температура воздуха ожидается не выше плюс 11. По данным МЧС, подъем уровня воды в реках в обоих регионах пока будет незначительным — около 2-3 см.
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