Ледяной дождь и сильный ветер прогнозируют синоптики в Вологде

МЧС предупредило о неблагоприятных погодных условиях. С 21 часа 1 апреля до 12 часов 2 апреля в Вологде и районах области ожидается ледяной дождь и гололед. Кроме того, по данным Вологодского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 4 утра до 23 часов понедельника усилится ветер — при порывах он будет достигать 15-19 м/с.

Температура воздуха в первый день рабочей недели будет + 3 +5 градусов, ночью -3, -5. Ветер подует с юго-востока.

В связи с ухудшением погодных условий в регионе вероятны чрезвычайные ситуации, связанные с повреждением или обрывом линий электропередачи и связи, увеличение числа ДТП. Возможны обрушения слабоукрепленных конструкций, повреждение кровли жилых домов, падение деревьев

Автомобилистам и пешеходам рекомендуется быть предельно внимательными. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий необходимо звонить: «01» — единый телефон спасения; «101», «112» — с мобильных телефонов.