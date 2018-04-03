Ждать ли большой воды? Паводок начнётся в Псковской области после 5 апреля

Дежурили с мотопомпами

Как объяснил и.о. заместителя главы администрации Пскова Алексей Захаров , это было связано с возможным подтоплением нижней части набережной, где установлена надпись, во время предстоящего весеннего паводка. Чтобы избежать повреждения конструкции, и было решено переместить её на время в безопасное место.

Означает ли это, что нынешний паводок будет таким же сильным, как и весной 2011 года? Тогда уровень воды в реке Великой, зафиксированный в Пскове, 10 апреля стабилизировался на отметке около 5,5 м. При том, что критической считается отметка в 412 см.

В результате были подтоплены «Золотая» набережная, Гельдтова баня, а в Мирожском монастыре в воде оказались первый этаж Стефанского храма, трапезная, кочегарка. Сильно пострадала и церковная лавка, затопленная почти на метр. Так, что местным спасателям пришлось несколько дней дежурить там с мотопомпами.

В прогнозе вероятности ЧС в Псковской области на апрель сказано, что нынешней весной уровень воды в реках и на Псковском и Чудском озёрах — выше среднемесячных многолетних значений на 50-80 см. И что если снег начнёт активно таять, а реки и остальные водоёмы — одновременно вскрываться ото льда, то вероятно ухудшение гидрологической обстановки.

А если учесть, что осеннее увлажнение почвы составило в прошлом году 180-189% от нормы, а уровень снежного покрова был выше почти на 30%, то угроза серьёзного паводка становится вполне реальной.

Впрочем, в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области нас заверили, что какого-то по-настоящему сильного паводка не ожидают.

«Наши специалисты постоянно мониторят состояние ледового покрытия и на реке Великой, и на Псковском и Чудском озёрах. Также оперативные группы регулярно выезжают в места возможного подтопления. Проще говоря, в те населённые пункты, которые, почти каждую весну страдают от половодья, — рассказал сотрудник пресс-службы Юрий Черепицкий. — А если, чтобы избежать сильного паводка, потребуется взрывать ледяные заторы, то, как и в прежние годы, нам готовы прийти на помощь специалисты-взрывники из 76-й десантно-штурмовой дивизии».

Каждый знает, чем рискует

По словам начальника Псковского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Талы Нещадимовой, активное тепло придёт в наш регион после 5 апреля, когда и дневные, и ночные температуры станут плюсовыми.

«Как правило, интенсивному паводку способствуют два условия — это активное потепление и обильные осадки. Подобные осадки у нас после 5 апреля не прогнозируются, то есть, всё должно быть примерно в пределах нормы, — сообщила она. — Конечно, установившееся тепло будет способствовать тому, что паводок окажется дружным. Но его уровень, повторю, должен остаться в пределах многолетних норм. Хотя, возможно, в отдельных районах он окажется чуть выше. Словом, можно сказать так: те места, которые традиционно оказываются затопленными, будут подтоплены и в этот раз. Поэтому, если говорить о жителях Псковской области, то каждый из них знает, чем рискует в это время».

В то же время, давайте вспомним прошлый год. Тогда и снега зимой выпало заметно меньше, и уровень воды в псковских водоёмах к началу весны был ниже многолетних значений и нормы. И всё равно в том же Пскове во время паводка традиционно «тонуло» Завокзалье и некоторые другие городские территории.

Но есть и обнадёживающая новость. Пару месяцев назад стало известно, что Псковская область получит из федерального бюджета на расчистку дна Великой 61 млн рублей — как раз для защиты прилегающей территории от половодья и паводков. Предполагается провести работы на участке реки в 6,5 км — от деревни Промежицы до Снетогорского монастыря.

«Будет извлечён грунт и спилены кустарники, мешающие водообмену. При необходимости специалисты укрепят проблемные участки береговой линии и проведут рекультивацию территорий. Всё это позволит нормализовать ход паводковых вод и спасёт от подтопления жилые дома, Спасо-Преображенский Мирожский монастырь и Гельдтову баню», — подчеркнули в госкомитете региона по природопользованию и охране окружающей среды.

Правда, в этом году составят лишь план этих работ, а сами они будут проведены в ближайшие несколько лет.