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МЧС РТ предупреждает о тумане и гололеде в Татарстане
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МЧС РТ предупреждает о тумане и гололеде в Татарстане 

Казанский репортер 1 час назад
Фото: Казанский репортер
ГУ МЧС по РТ предупреждает о тумане в понедельник, 2 апреля. Местами по Татарстану ожидается ухудшение видимости, кроме того, возможен слабый гололед, что не улучшит ситуацию на дорогах. В сложных погодных условиях спасатели МЧС РТ просят водителей соблюдать правила дорожного движения и воздержаться от лишних обгонов, перестроений или опережений других участников движения. Кроме того, следует озаботиться техническим состоянием своего автомобиля — проверить тормозную систему и шины. Соблюдайте скоростной режим и убедитесь в исправности всей оптики, добавляют в управлении.
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