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В Пекине объявлено предупреждение «синего» уровня в связи с загрязнением воздуха
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В Пекине объявлено предупреждение «синего» уровня в связи с загрязнением воздуха 

ИА Синьхуа 51 минуту назад
Пекин, 1 апреля /Синьхуа/ — Канцелярия пекинского штаба по экстренному реагированию на серьезное загрязнение воздуха в воскресенье в 12 часов объявила предупреждение «синего» уровня в связи с загрязнением воздуха.
С ночи субботы качество воздуха в центре и на юге региона Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй оценивается как «пятибалльное серьезное загрязнение».
По прогнозу синоптиков, лишь ночью 2 апреля в городе ожидаются благоприятные для рассеивания загрязняющих веществ метеоусловия.
В Китае принята четырехуровневая система предупреждений о неблагоприятных погодных условиях, в которой наивысший уровень опасности обозначается красным цветом, за ним следуют оранжевый, желтый и синий. -0-
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