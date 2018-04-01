В Пекине объявлено предупреждение «синего» уровня в связи с загрязнением воздуха

Пекин, 1 апреля / Синьхуа / — Канцелярия пекинского штаба по экстренному реагированию на серьезное загрязнение воздуха в воскресенье в 12 часов объявила предупреждение «синего» уровня в связи с загрязнением воздуха.

С ночи субботы качество воздуха в центре и на юге региона Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй оценивается как «пятибалльное серьезное загрязнение».

По прогнозу синоптиков, лишь ночью 2 апреля в городе ожидаются благоприятные для рассеивания загрязняющих веществ метеоусловия.