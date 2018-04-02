Уровень загрязнения воздуха в Пекине превысил норму в 13 раз

Столица Поднебесной погрузилась в кромешный смог, который, по прогнозам синоптиков, продержится в Пекине целых четыре дня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на китайское Метеорологическое управление.

Местные власти объявили в столице третий — оранжевый — уровень экологической опасности. Выше только красный. И это не случайно: уровень содержания мелких твердых частиц РМ 2,5 в воздухе превышает допустимый предел, установленный Всемирной организацией здравоохранения , в 13 раз. А на прошлой неделе север КНР накрыла пылевая буря.

Жителям Пекина настоятельно рекомендуют как можно меньше бывать на улице в эти дни, руководству школ — отменить уроки на воздухе. В городе также будет ограничено дорожное движение, а предприятия будут работать не в полную силу.