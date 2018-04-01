Синоптики: снег в Москве растает к концу следующей недели

Снежный покров в Москве может растаять уже к концу следующей недели, передает РИА «Новости» заявление специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

"В пятницу мы будем находиться в теплом секторе циклона, день выдастся погожим, а показатели термометров будут соответствовать норме климата начала мая. Лишь вечером, с приближением холодного фронта, прольются скоротечные освежающие ливни. Снежный покров в черте города почти полностью исчезнет. Воздух успеет прогреться до 12 — 17 градусов", — сказал Тишковец.

Первый весенний дождь пошел в Москве вечером в воскресенье.