«Первоапрельская шутка от дорожников»: улицу Мичурина ремонтируют, несмотря на снегопад

Жители Самары стали свидетелями особого усердия дорожных рабочих. В воскресенье, 1 апреля, специалисты, несмотря на снегопад, ремонтировали улицу Мичурина в районе торгового центра «Аквариум».

Рабочие заливают ямы литым асфальтобетоном

— Это верно первоапрельская шутка от дорожников — укладывать литой асфальтобетон в ямы с водой и снегом, — жалуются горожане.

Ранее представители администрации Самары поясняли, что аварийно-ямочный ремонт можно проводить при отрицательных температурах — от —10 градусов и выше. Согласно технологии, на первом этапе поврежденный участок размечают и очищают. Затем рабочие проводят обрубку по контуру с помощью нарезчика швов, а также пневматического или гидравлического отбойного молотка. Только после этого на место доставляют асфальтобетонную смесь в специальных машинах, которые поддерживают нужную температуру, и заливают ямы. Уплотнять смесь не нужно. При охлаждении литой асфальтобетон набирает нужную прочность.

— Во время выпадения осадков (снег, дождь) работы временно приостанавливаются и возобновляются при первой возможности, — заверяли в городской администрации.