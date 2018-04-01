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«Первоапрельская шутка от дорожников»: улицу Мичурина ремонтируют, несмотря на снегопад
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«Первоапрельская шутка от дорожников»: улицу Мичурина ремонтируют, несмотря на снегопад 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Жители Самары стали свидетелями особого усердия дорожных рабочих. В воскресенье, 1 апреля, специалисты, несмотря на снегопад, ремонтировали улицу Мичурина в районе торгового центра «Аквариум».
Рабочие заливают ямы литым асфальтобетоном
— Это верно первоапрельская шутка от дорожников — укладывать литой асфальтобетон в ямы с водой и снегом, — жалуются горожане.
Ранее представители администрации Самары поясняли, что аварийно-ямочный ремонт можно проводить при отрицательных температурах — от —10 градусов и выше. Согласно технологии, на первом этапе поврежденный участок размечают и очищают. Затем рабочие проводят обрубку по контуру с помощью нарезчика швов, а также пневматического или гидравлического отбойного молотка. Только после этого на место доставляют асфальтобетонную смесь в специальных машинах, которые поддерживают нужную температуру, и заливают ямы. Уплотнять смесь не нужно. При охлаждении литой асфальтобетон набирает нужную прочность.
— Во время выпадения осадков (снег, дождь) работы временно приостанавливаются и возобновляются при первой возможности, — заверяли в городской администрации.
Общая площадь восстановительных работ в текущем сезоне составит 33100 квадратных метров. Адреса выбирают с учетом предписаний ГИБДД и жалоб горожан.
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