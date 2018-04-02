В Самаре на Московском шоссе сильный ветер развернул несколько светофоров 

В воскресенье, 1 апреля, в Самаре на Московском шоссе, в районе торгового центра «Московский», сильный ветер развернул светофоры, некоторые на 180 градусов, сообщает 63.ru со ссылкой на очевидцев.
Это стал причиной аварийной обстановки на Московском шоссе.
ГКП «Агентство по содержанию дорог Самарской области» потребовало от компании «СтродСервис», которая отвечает за устройство автоматической системы управления дорожным движением на Московском шоссе, в том числе за установку светофоров, срочно устранить последствия непогоды.