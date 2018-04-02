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В Самаре на Московском шоссе сильный ветер развернул несколько светофоров
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Пока вы спали: "Небесный дворец" рухнул на землю

В Самаре на Московском шоссе сильный ветер развернул несколько светофоров 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
В воскресенье, 1 апреля, в Самаре на Московском шоссе, в районе торгового центра «Московский», сильный ветер развернул светофоры, некоторые на 180 градусов, сообщает 63.ru со ссылкой на очевидцев.
Это стал причиной аварийной обстановки на Московском шоссе.
ГКП «Агентство по содержанию дорог Самарской области» потребовало от компании «СтродСервис», которая отвечает за устройство автоматической системы управления дорожным движением на Московском шоссе, в том числе за установку светофоров, срочно устранить последствия непогоды.
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В Самаре ликвидировать последствия снегопада выйдут 270 единиц техники Улицы Самары расчищают от снега, а в двух районах началась откачка воды В Самарской области развернуты штабы для устранения последствий снегопада
 Ещё 2 источника 
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