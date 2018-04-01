«Ситуация аварийная»: на Московском шоссе ветер развернул светофоры

В воскресенье, 1 апреля, сильный ветер стал причиной аварийной обстановки на Московском шоссе в Самаре . В районе торгового центра «Московский» развернуло светофоры.

На Московском шоссе/ТЦ"московский" все светофоры развёрнуты. ИИ @I_Pivkin некоторые на 180 градусов развернуло и теперь показывают сигналы встречным направлениям @gibddsamara ситуация аварийная #автосамара #Дорога63 pic.twitter.com/kCRqyTyAal — Denismakarov (@Denismakarov05) 1 апреля 2018 г.

Ситуация действительно аварийная, видео с другой стороны по направлению «в город».. Московское шоссе/ТЦ «московский» #автосамара #Дорога63 @Strod_Servis ответы будут от вас в твиттере? pic.twitter.com/B5X3QFqY4i — Denismakarov (@Denismakarov05) 1 апреля 2018 г.