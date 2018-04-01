Мэр Пензы дал ряд заданий по уборке дорог от мокрого снега

Мэр Пензы Виктор Кувайцев из-за непогоды 1 апреля объехал основные магистрали города. Он проверил результаты ночной работы коммунальщиков.

По информации МУП «Пензадормост», в ночь с 31 марта на 1 апреля для ликвидации последствий снегопада на дороги выехали 63 машины спецтехники, которые помогали обработать и убрать снег с мостов, путепроводов, спусков и подъемов, ключевых городских улиц. В итоге за минувшие сутки удалось вывезти более двух тысяч кубометров снега.

«С утра воскресенья заступает вторая смена. Для повторной расчистки и просыпания противогололедными материалами дорог и тротуаров на дежурство выйдет более 60 машин. Вручную будем убирать территории, прилегающие к остановочным павильонам», –доложил директор предприятия Юрий Парастаев.

Виктор Кувайцев поручил коммунальщикам обратить пристальное внимание на тротуары, а главам районных администраций — организовать работу управляющих компаний по уборке внутридворовых территорий.

«Мы провели большую работу по очистке ливнеприемных колодцев. Сейчас идет мокрый плотный снег, который, если его вовремя не убрать, может снова забить решетки. По метеопрогнозам после обеда возможен дождь, поэтому нужно приложить все усилия, чтобы не допустить массовых подтоплений», — дал задание Виктор Кувайцев.

Кроме того, он попросил как можно быстрее вывезти снег с Привокзальной площади, являющейся лицом города, сообщает пресс-служба мэрии.