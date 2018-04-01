Ещё
Проснувшийся сурок попал на видео в челябинском зоопарке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Проснувшийся сурок попал на видео в челябинском зоопарке 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Сурок, проснувшийся в челябинском зоопарке, попал на видеозапись, которой сотрудники учреждения поделились в соцсети.
«Срочная новость! Весна пришла — сурки проснулись», — подписали ролик работники зоопарка. В комментариях горожане выразили надежду, что примета сработает, и на Южный Урал придёт долгожданное потепление.
Публикация от Челябинский Зоопарк (@chel_zoopark) 31 Мар 2018 в 10:38 PDT  Ранее в региональном министерстве экологии сообщили, что из длительной зимней спячки начали выходить дикие сурки.
«Сейчас у зверьков непростой период: за долгую зиму жировые запасы у них сильно истощились, а в природе корма (травянистых растений) еще долго не будет — придется довольствоваться луковицами и другими подземными вегетативными частями степных растений. Кроме того, у самок весной появляется потомство, на вынашивание и выкармливание которого потребуется много энергии», — пояснили в ведомстве.
Добавим, что синоптики в Челябинской области действительно прогнозируют потепление в ближайшие несколько дней: в начале недели воздух в отдельных районах прогреется до +7 градусов.
АиФ: последние новости
Челябинские экстремалы открыли сезон катания на каяках по реке Миасс Короткометражка о холодной весне на Урале набирает популярность в интернете Пожароопасный сезон на Южном Урале начнётся 15 апреля
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ290
Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев»394
В Домодедово девушка избила пограничника59
Путин подписал указ об отставке Тулеева493
Ким Чен Ын собирается с визитом в Россию
Видео
05:37
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ
Политика
01:00
В Британии назвали циничными вопросы РФ по делу Скрипаля
Политика
02:59
Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев»
Общество
00:42
Ким Чен Ын собирается с визитом в Россию
Политика
03:37
«Вы не ослышались». Москвичам пообещали резкое потепление
Общество Новости Москвы
03:47
Мавроди похоронили в закрытом гробу
Общество
00:47
К трагедии в Кемерово могла привести женская халатность
Происшествия Статьи
04:11
Стало известно время падения «Небесного дворца»
Наука и техника
00:39
Стало известно состояние Шварценеггера
Шоу-бизнес
05:36
Путин подписал указ об отставке Тулеева
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение