Проснувшийся сурок попал на видео в челябинском зоопарке

Сурок, проснувшийся в челябинском зоопарке, попал на видеозапись, которой сотрудники учреждения поделились в соцсети.

«Срочная новость! Весна пришла — сурки проснулись», — подписали ролик работники зоопарка. В комментариях горожане выразили надежду, что примета сработает, и на Южный Урал придёт долгожданное потепление.

Публикация от Челябинский Зоопарк (@chel_zoopark) 31 Мар 2018 в 10:38 PDT Ранее в региональном министерстве экологии сообщили, что из длительной зимней спячки начали выходить дикие сурки.

«Сейчас у зверьков непростой период: за долгую зиму жировые запасы у них сильно истощились, а в природе корма (травянистых растений) еще долго не будет — придется довольствоваться луковицами и другими подземными вегетативными частями степных растений. Кроме того, у самок весной появляется потомство, на вынашивание и выкармливание которого потребуется много энергии», — пояснили в ведомстве.