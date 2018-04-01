Ещё
Первоапрельская шутка удалась: в Алматы после 30-градусной жары пошел снег
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Первоапрельская шутка удалась: в Алматы после 30-градусной жары пошел снег 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
Погода в бывшей столице Казахстана Алматы преподнесла горожанам первоапрельскую шутку.
Сегодня в городе выпал снег, и это после 30-градусной жары накануне.
Между небом и землей
Как работают синоптики?
Снег идет до сих пор. Сейчас в Алматы 3 градуса тепла.
О снегопаде горожан еще два дня назад предупреждали синоптики.
По их данным, ухудшение погоды вызвано сформировавшимся над югом Каспийского моря циклоном. Метель может продлиться до завтра.
После чего Алматы ждет новая напасть — паводок, который, по данным синоптиков, продлится до 6 апреля.
Кроме того, новая волна паводков накроет и Алматинскую область, а также Западно-Казахстанскую, Актюбинскую, Кызылординскую, Южно-Казахстанскую и Жамбылскую области. Всего шесть регионов страны.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM
Мир24: последние новости
В 2018 году ураганы и шквалы пройдут в 30 регионах России Москвичей предупредили о сильном ветре и морозах Лето в марте: аномальный зной накрыл Армению
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ290
Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев»394
В Домодедово девушка избила пограничника59
Путин подписал указ об отставке Тулеева493
Ким Чен Ын собирается с визитом в Россию
Видео
05:37
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ
Политика
01:00
В Британии назвали циничными вопросы РФ по делу Скрипаля
Политика
02:59
Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев»
Общество
00:42
Ким Чен Ын собирается с визитом в Россию
Политика
03:37
«Вы не ослышались». Москвичам пообещали резкое потепление
Общество Новости Москвы
03:47
Мавроди похоронили в закрытом гробу
Общество
00:47
К трагедии в Кемерово могла привести женская халатность
Происшествия Статьи
04:11
Стало известно время падения «Небесного дворца»
Наука и техника
00:39
Стало известно состояние Шварценеггера
Шоу-бизнес
05:36
Путин подписал указ об отставке Тулеева
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение