Первоапрельская шутка удалась: в Алматы после 30-градусной жары пошел снег

Погода в бывшей столице Казахстана Алматы преподнесла горожанам первоапрельскую шутку.

Сегодня в городе выпал снег, и это после 30-градусной жары накануне.

Между небом и землей

Как работают синоптики?

Снег идет до сих пор. Сейчас в Алматы 3 градуса тепла.

О снегопаде горожан еще два дня назад предупреждали синоптики.

По их данным, ухудшение погоды вызвано сформировавшимся над югом Каспийского моря циклоном. Метель может продлиться до завтра.

После чего Алматы ждет новая напасть — паводок, который, по данным синоптиков, продлится до 6 апреля.

Кроме того, новая волна паводков накроет и Алматинскую область, а также Западно-Казахстанскую, Актюбинскую, Кызылординскую, Южно-Казахстанскую и Жамбылскую области. Всего шесть регионов страны.

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