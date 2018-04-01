Стремительное потепление угрожает Волгоградской области новыми потопами 

В Волгоградской области в ближайшие дни водоемы продолжат стремительно наполняться водой. Из-за резкого потепления до +12°С в реки устремится новая вода, что может стать причиной подтопления населенных пунктов.
— В связи с устойчивой положительной температурой днем в Волгоградской области и активным таянием снега на реках Донского бассейна в центральных, западных и северо-западных муниципальных районах продолжатся подъёмы уровней воды с достижением неблагоприятных отметок, — сообщили V1.ru в экстренных службах региона. — Такая обстановка сохранится в до 4 апреля.
Сегодня и до середины предстоящей рабочей недели в Волгограде и области синоптики прогнозируют местами +15 °С. Осадков по ночам не ожидается, а вот днем 2 апреля воды рекам добавят кратковременные дожди.
На Волгоградском и Цимлянском водохранилищах сегодня все еще наблюдается ледостав. За вчерашний день на севере Волгоградской области вода местами поднялась на метр. В центральных и южных муниципальных районах — до 135 см. В Волге около Волгограда все еще идет лед, Ахтуба уже полностью освободилась от ледяных оков.
ГУ МЧС России по Волгоградской области следит за ситуацией в регионе. В круглосуточном режиме работают посты управления. Подготовились к паводку и железнодорожники.
— На территории региона развернуты восемь водомерных постов, расположенных на реках Медведица, Иловля, Бузулук, Дон, Чир и Донская Царица, — рассказали V1.ru в пресс-службе Приволжской железной дороги. — Под особым контролем находятся отметки уровня воды на железнодорожных мостах через реки Медведица и Иловля, а также железнодорожные пути, расположенные вблизи берега Цимлянского водохранилища. На станциях Арчеда, Суровикино, Максим Горький и Петров Вал сформированы противоразмывные поезда со щебнем и лесом.