«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве

В Москве в понедельник объявили «желтый» уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил 2 апреля "желтый" уровень погодной опасности в Москве из-за сильного ветра и тумана.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна", — говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.

Как сообщили ранее РИА Новости в центре погоды "Фобос", в понедельник в Москве будет дуть юго-восточный ветер, скорость которого составит 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет понижаться, и к середине дня специалисты ожидают показатель в 737 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха поднимется до 7 градусов тепла.