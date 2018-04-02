Ещё
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве в понедельник объявили «желтый» уровень погодной опасности 

РИА Новости 56 минут назад
Гидрометцентр объявил 2 апреля "желтый" уровень погодной опасности в Москве из-за сильного ветра и тумана.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна", — говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.
Как сообщили ранее РИА Новости в центре погоды "Фобос", в понедельник в Москве будет дуть юго-восточный ветер, скорость которого составит 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет понижаться, и к середине дня специалисты ожидают показатель в 737 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха поднимется до 7 градусов тепла.
Полный прогноз погоды смотрите на Рамблере.
РИА Новости: последние новости
Почти в 20 регионах России ожидаются подтопления в период половодья Спутники НАСА выяснили, почему в Сочи и в Европе выпал желтый снег В Амурской области более 22 тысяч человек остаются без электроснабжения
 Ещё 23 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: «Небесный дворец» рухнул на землю25
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России357
«Россия сорвалась с цепи»1130
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»347
Что останется у Тулеева после отставки99
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
00:34
Усадьбу Ясенево отреставрируют
Новости Москвы
00:20
Изменился режим работы вестибюля станции «Комсомольская»
Новости Москвы
00:25
Около 3,5 миллиона куличей испекут в столице к Пасхе
Новости Москвы
01:00
Англоязычные кассы в метро Москвы обозначат к ЧМ стикерами
Новости Москвы
03:01
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
01:00
«Яхта Сталина» станет музеем в Парке Горького
Новости Москвы
02:04
Жена об уходе Ивана Краско к бывшей
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение