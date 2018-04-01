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Энергетики в двух районах Якутии перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды
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Энергетики в двух районах Якутии перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды 

Дальний Восток 2 часа назад
Фото: Дальний Восток
Энергетики перешли в режим повышенной готовности в двух районах Якутии из-за штормового ветра, сообщает в воскресенье пресс-служба правительства Республики Саха (Якутия).
«Энергетики филиала АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети» ввели режим повышенной готовности на территориях Алданского и Нерюнгринского районов республики, сообщает пресс-служба компании. Режим повышенной готовности введен в связи с неблагоприятными погодными условиями и аварийным отключением второго энергоблока на Нерюнгринской ГРЭС», — говорится в сообщении.
Компания приостановила все плановые работы, связанные с отключением электроэнергии, и в случае аварии бригады филиала выедут на ее ликвидацию. Режим повышенной готовности будет действовать до 8:00 понедельника по местному времени (02:00 мск). По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, в воскресенье в районах Якутии штормовой ветер с порывами до 20 метров в секунду.
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