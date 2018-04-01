Обзор московских событий в СМИ за 1 апреля

«Известия» . Свободно конвертируемая малютка Как семьи отвоевывают кровных детей у суррогатных матерей. ссылка

«Газета.ru» . «Иностранным режиссерам страшно ехать в Москву » Почему зарубежные кинорежиссеры не едут снимать в Россию . ссылка

Новые известия ». «Сумма» идет в минус: что стоит за арестом Магомедовых Как считают эксперты, обыски и задержания в компании «Сумма», начавшиеся вечером в пятницу и закончившиеся арестом ее владельца Зиявудина Магомедова — явление нерядовое уже потому, что произошли именно в это время: выбор вечера пятницы, накануне выходных, часто означает, что хотят минимизировать огласку происходящего. ссылка

Независимая газета ». Свалки Москвы и области: шанс решить проблему Энергетическая утилизация — необходимая ступень в реформировании системы обращения с отходами. ссылка

«Труд». Мороз и весеннее настроение Холода так надоели, что даже в День смеха будет не до шуток. Остается верить, что на сей раз прогноз сбудется и настанет настоящая весна. ссылка

Комсомольская правда ». Вся «Сумма» ушла в песок: миллиардер З. Магомедов задержан по делу о крупных хищениях бюджетных средств Руководитель и два топ-менеджера группы компаний «Сумма» подозреваются в особо крупном мошенничестве. ссылка

«Вечерняя Москва». Снег в Москве начнет таять с 1 апреля К четвергу воздух в российской столице прогреется до 11 градусов тепла. ссылка

«Вечерняя Москва». В Южном округе продолжают проверять торгово-развлекательные центры Корреспондент «ВМ» присоединился к комплексной проверке одной из торговых точек столицы. ссылка