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Обзор московских событий в СМИ за 1 апреля
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Обзор московских событий в СМИ за 1 апреля 

Агентство «Москва» 1 час назад
«Известия». Свободно конвертируемая малютка Как семьи отвоевывают кровных детей у суррогатных матерей. ссылка
«Газета.ru». «Иностранным режиссерам страшно ехать в Москву» Почему зарубежные кинорежиссеры не едут снимать в Россию. ссылка
«Новые известия». «Сумма» идет в минус: что стоит за арестом Магомедовых Как считают эксперты, обыски и задержания в компании «Сумма», начавшиеся вечером в пятницу и закончившиеся арестом ее владельца Зиявудина Магомедова — явление нерядовое уже потому, что произошли именно в это время: выбор вечера пятницы, накануне выходных, часто означает, что хотят минимизировать огласку происходящего. ссылка
«Независимая газета». Свалки Москвы и области: шанс решить проблему Энергетическая утилизация — необходимая ступень в реформировании системы обращения с отходами. ссылка
«Труд». Мороз и весеннее настроение Холода так надоели, что даже в День смеха будет не до шуток. Остается верить, что на сей раз прогноз сбудется и настанет настоящая весна. ссылка
«Комсомольская правда». Вся «Сумма» ушла в песок: миллиардер З. Магомедов задержан по делу о крупных хищениях бюджетных средств Руководитель и два топ-менеджера группы компаний «Сумма» подозреваются в особо крупном мошенничестве. ссылка
«Вечерняя Москва». Снег в Москве начнет таять с 1 апреля К четвергу воздух в российской столице прогреется до 11 градусов тепла. ссылка
«Вечерняя Москва». В Южном округе продолжают проверять торгово-развлекательные центры Корреспондент «ВМ» присоединился к комплексной проверке одной из торговых точек столицы. ссылка
Агентство «Москва»: последние новости
Почти 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы «Фобос»: 25 марта стало самым теплым днем в столице с начала года Р.Вильфанд: Снег полностью растает в Московском регионе к 25 апреля
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