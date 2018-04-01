День без минусов 

Совсем. Как вы, наверное, замечали в последнее время, на сайте иногда некоторые пользователи начинают возмущаться, что им ставят минусы, при этом никак их не комментируя. Мне сложно представить, что они хотят увидеть в качестве ответа, который выражает обычное несогласие с содержанием их комментария. Однако мы все же не токсичное сообщество, и должны попробовать пойти навстречу недовольным. Поэтому я предлагаю в честь такого большого и важного праздника отказаться на один день от минусов вообще!.. Вместо же них использовать фотографию харизматичного Колина Фаррелла в крайней степени горького удивления. Вот шаблон: Для уставших от «непонятных минусов» предоставится отличный шанс узнать наконец, что же имел ввиду человек, когда ставил ему минус; для всего сообщества в целом это станет наглядным примером того, что бы было, если бы вместо каждого минуса человек оставлял комментарий. Большая просьба для тех, кто решит поддержать инициативу (я надеюсь такие самаритяне найдутся): не злоупотребляйте Колином без причины — Колин не игрушка, и пожалейте мобильных провайдеров. Все мы серьезные люди, и праздник нешуточный, поэтому отнеситесь к просьбе с максимальной серьезностью. Желаю вам хорошего настроения, счастья, здоровья!;)