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Последствие сильнейшего снегопада устраняют на юге Красноярского края
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Последствие сильнейшего снегопада устраняют на юге Красноярского края 

АиФ Красноярск 2 часа назад
Фото: АиФ Красноярск
В Минусинске устраняют последствие сильнейшего снегопада. За ночь в районе высота снежных сугробов составила 40-50 см.
Как сообщают в мэрии, были приостановлены автобусные маршруты, вся имеющаяся техника вышла уборку улиц, провели подсыпку противогололёдными материалами, коммунальщики также расчищали пешеходные переходы. Движение общественного транспорта в течение дня было восстановлено, но загородные маршруты по району пока не действуют. В воскресенье, прогнозируется умеренный снег, но ветер до 15-18 м/с и оттепель до +1 образуют сильное гололёдно-изморозевое отложение на проводах и деревьях, днём местами порывы северо-восточного ветра 15-18м/с, на автодорогах сильная гололедица.
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