Аномальная жара: в мае в Москве и регионах до +35˚С

Метеорологи готовят жителей столицы и Подмосковья к рекордному температурному явлению.

Весна в этом году в очередной раз не оправдала наши ожидания. С натуплением марта мы, уставшие от зимы, ждали тепла и солнца, но увы… К апрелю на земле до сих пор лежит снег. Но не стоит печалиться. И на нашей улице будет праздник. Да еще какой!

Уже в первые недели апреля москвичей и жителей Подмосковья ждут солнечные дни и резкое потепление. А потом… сразу наступит лето с рекордно высокой для нашей полосы температурой около 35 градусов выше нуля. Готовьте легкие платья, босоножки и крем с SPF.

«В этом году погода превышает все рекорды: первые месяцы зимы были теплыми, весна долго не наступала, зато лето придет уже в мае!» — рассказала нашему изданию метеоролог Валентина Валентинова.

Также специалист отметила, что аномальная жара в мае в нашей полосе, конечно, случалась. Но температура выше 30 градусов — это нонсенс! Обычно в этом месяце воздух прогревается до 23 градусов максимум, а средняя температура составляет 19−20 градусов выше нуля.

Однако с чем связана аномальная майская жара 2018 года, Валентина Валентинова оставила в тайне. Но предупредила соотечественников: надо воздержаться от пребывания на солнце в опасное дневное время — с 12:00 до 16:00 во избежание ожогов.

«Зато утром и вечером можно смело лежать на траве под солнышком. Тем более загар в нашей полосе держится намного дольше южного», — сообщила метеоролог.

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Ну что, поверили?

А теперь смотрите на календарь.

С 1 апреля! Смейтесь и делитесь нашей шутливой новостью с другими!

P. S. Пока делать прогноз на май очень рано. Но уже апрель, по реальным прогнозам, будет действительно теплее марта. И… будем надеяться, что к маю снег точно растает!

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