Ещё
Почти 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Почти 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы 

Агентство «Москва» 18 минут назад
«Почти 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы», — говорится в сообщении.
Уточняется, что во Внуково отменено четыре рейса, в Домодедово три рейса задержано и девять отменено, в Шереметьево два рейса задержано.
Агентство «Москва»: последние новости
«Фобос»: 25 марта стало самым теплым днем в столице с начала года Р.Вильфанд: Снег полностью растает в Московском регионе к 25 апреля С.Собянин поздравил народного артиста РСФСР А.Збруева с 80-летним юбилеем
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посол раскрыл давно задуманную провокацию против РФ29
Экс-посол Британии: кому выгодно отравление Скрипаля21
Миллиардеры в неволе: за что Магомедовых отправили в СИЗО148
«Облапай меня. Ну, пожалуйста!»532
Посольство РФ в Лондоне предупредило граждан об угрозе637
Видео
03:47
Мавроди похоронили в закрытом гробу
Общество
00:47
К трагедии в Кемерово могла привести женская халатность
Происшествия Статьи
00:33
Полыхающая столичная высотка попала на видео
Происшествия Пожары
00:15
У российских истребителей появится «невидимая» бомба
Оружие Армия
02:54
Миллиардер Магомедов доставлен в суд
Криминал Происшествия
00:22
Збруев бросил ослепшую экс-жену в доме инвалидов
Шоу-бизнес
05:03
У арестованной Савченко началась кровавая рвота
Украина В мире
01:39
Грудинин пожалел о сбритых усах
Политика Общество
01:12
РФ озвучила ответные меры против Британии
Политика Европа
03:03
РФ заподозрила Британию в отравлении Скрипаля
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение