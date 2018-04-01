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Более 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
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Более 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы 

Агентство «Москва» 47 минут назад
Фото: MosDay.ru
Так, в Домодедово два рейса задержано и восемь отменено. В Шереметьево задержали 11 рейсов.
В свою очередь, во Внуково задержано четыре рейса и восемь отменено.
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