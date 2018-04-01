В МЧС назвали наиболее уязвимые для пожаров на соцобъектах регионы

Всероссийский центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций МЧС России (центр «Антистихия») предупредил о высоком риске пожаров на социальных объектах с круглосуточным пребыванием людей, в том числе в домах престарелых и инвалидов, прогнозируется более чем в 30 регионах России , передает РИА «Новости»

При этом в 2018 году ожидается сохранение положительной динамики снижения количества техногенных пожаров и погибших при них по сравнению с прошлым годом на 1-2%.

Ранее МЧС предупредило о высокой пожарной опасности на Сахалине.