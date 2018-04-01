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В МЧС назвали наиболее уязвимые для пожаров на соцобъектах регионы
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В МЧС назвали наиболее уязвимые для пожаров на соцобъектах регионы 

Газета.Ru 28 минут назад
Фото: Газета.Ru
Всероссийский центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций МЧС России (центр «Антистихия») предупредил о высоком риске пожаров на социальных объектах с круглосуточным пребыванием людей, в том числе в домах престарелых и инвалидов, прогнозируется более чем в 30 регионах России, передает РИА «Новости».
Как отмечается, пожары прогнозируются, в частности, на территории Санкт-Петербурга, Московской области, Москвы, Ростовской области и Краснодарского края.
При этом в 2018 году ожидается сохранение положительной динамики снижения количества техногенных пожаров и погибших при них по сравнению с прошлым годом на 1-2%.
Ранее МЧС предупредило о высокой пожарной опасности на Сахалине.
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