Мохнатые и живые: мэрия Самары закупит 56 шмелиных семей

Администрация Самары выберет поставщика, который предоставит шмелей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

На эти цели в горзеленхозе выделили 207 946 рублей.

— Подрядчик будет обязан переслать 56 шмелиных семей. Цена одной особи по контракту не должна превышать 3713 рублей, — сообщили в документах закупки.

Для транспортировки выберут насекомых в стадии активного роста без признаков вредителей, болезней и повреждений. Шмелей предоставят в ульях с белковым и углеводным кормом. Транспортировать их должны будут в особых условиях при температуре от 17 до 20 градусов.