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Мохнатые и живые: мэрия Самары закупит 56 шмелиных семей
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Мохнатые и живые: мэрия Самары закупит 56 шмелиных семей 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Администрация Самары выберет поставщика, который предоставит шмелей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.
На эти цели в горзеленхозе выделили 207 946 рублей.
— Подрядчик будет обязан переслать 56 шмелиных семей. Цена одной особи по контракту не должна превышать 3713 рублей, — сообщили в документах закупки.
Для транспортировки выберут насекомых в стадии активного роста без признаков вредителей, болезней и повреждений. Шмелей предоставят в ульях с белковым и углеводным кормом. Транспортировать их должны будут в особых условиях при температуре от 17 до 20 градусов.
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