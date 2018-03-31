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Во время чистки снега коммунальные службы пробили ломом крышу балкона
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Во время чистки снега коммунальные службы пробили ломом крышу балкона 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Житель Самары пожаловался на работу коммунальных служб. По его словам, во время чистки снега на крыше ему пробили балкон. Об этом мужчина сообщил 63.ru.
— Вот так почистили снег в одном из домов на улице Гагарина. Пробили мне ломами крышу балкона и теперь здесь потоп. Вот, что бывает, когда руки растут не из того места, — рассказал мужчина.
Крыша существенно пострадала
До этого самарцы уже обсуждали некачественную уборку крыши от снега на проспекте Кирова, 282. Здесь рабочие сняли только ту половину сугроба, что свисала с края кровли.
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