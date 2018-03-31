Во время чистки снега коммунальные службы пробили ломом крышу балкона

Житель Самары пожаловался на работу коммунальных служб. По его словам, во время чистки снега на крыше ему пробили балкон. Об этом мужчина сообщил 63.ru.

— Вот так почистили снег в одном из домов на улице Гагарина. Пробили мне ломами крышу балкона и теперь здесь потоп. Вот, что бывает, когда руки растут не из того места, — рассказал мужчина.

Крыша существенно пострадала

До этого самарцы уже обсуждали некачественную уборку крыши от снега на проспекте Кирова, 282. Здесь рабочие сняли только ту половину сугроба, что свисала с края кровли.