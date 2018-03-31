Синоптики рассказали о погоде в апреле

Ночью и в утренние часы растаявшую за день снежную «кашу» будет подмораживать.

А вот в дневные часы на уже пригревающем солнце снег и лед будут активно таять.

«Подсушивать» сырость будет ветер южного направления. Не удивляйтесь, если среди снегопада вдруг пойдет откровенный дождь, — такое в апреле тоже вполне возможно.

Поэтому сейчас самое время запасаться резиновой обувью, чтобы избежать промокания ног и вероятной простуды.

В понедельник, 2 апреля, столбик термометра поднимется до отметки +3…+7, а на юге даже до 8 градусов выше нуля. В регион приходит устойчивое потепление, которое усилится после 8 апреля.