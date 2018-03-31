Ещё
Синоптики рассказали о погоде в апреле
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Синоптики рассказали о погоде в апреле 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Ночью и в утренние часы растаявшую за день снежную «кашу» будет подмораживать.
А вот в дневные часы на уже пригревающем солнце снег и лед будут активно таять.
«Подсушивать» сырость будет ветер южного направления. Не удивляйтесь, если среди снегопада вдруг пойдет откровенный дождь, — такое в апреле тоже вполне возможно.
Поэтому сейчас самое время запасаться резиновой обувью, чтобы избежать промокания ног и вероятной простуды.
В понедельник, 2 апреля, столбик термометра поднимется до отметки +3…+7, а на юге даже до 8 градусов выше нуля. В регион приходит устойчивое потепление, которое усилится после 8 апреля.
Новости Саратова: последние новости
Спасатели предупреждают о сильном снегопаде Половодье в Саратовской области начнется после Пасхи Саратовцев предупредили о сильной гололедице
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посольство РФ в Лондоне предупредило граждан об угрозе210
Жена об уходе Ивана Краско к бывшей62
Первый канал обругали за «Смак» с Добронравовым21
Стала известна доля фальсификата на рынке коньяка63
«Облапай меня. Ну, пожалуйста!»487
Видео
03:47
Мавроди похоронили в закрытом гробу
Общество
00:47
К трагедии в Кемерово могла привести женская халатность
Происшествия Статьи
00:33
Полыхающая столичная высотка попала на видео
Происшествия Пожары
00:15
У российских истребителей появится «невидимая» бомба
Оружие Армия
02:54
Миллиардер Магомедов доставлен в суд
Криминал Происшествия
00:22
Збруев бросил ослепшую экс-жену в доме инвалидов
Шоу-бизнес
05:03
У арестованной Савченко началась кровавая рвота
Украина В мире
01:39
Грудинин пожалел о сбритых усах
Политика Общество
01:12
РФ озвучила ответные меры против Британии
Политика Европа
03:03
РФ заподозрила Британию в отравлении Скрипаля
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение