Дожди стали гораздо сильнее

Именно сейчас дожди идут над гораздо меньшей территорией земного шара, чем 20 лет назад. Это тревожит.

Чрезмерные осадки случаются чаще и наносят все больший ущерб. Они приводят к чудовищным разрушениям. Но почему же выпадает так много осадков за раз?

Вероятно, тут речь идет о нескольких явлениях, проявляющихся одновременно.

Дожди идут только над 23% земного шара

Но старший научный сотрудник Расмус Бенестад (Rasmus E. Benestad) из Метеорологического института нашел объяснение, которое едва ли приходило кому-то в голову до него. Он выяснил, что территория земного шара, где постоянно идут дожди, сильно сократилась за последние 20 лет.

20 лет тому назад дождь или снег шел всегда шел над примерно 25% поверхности Земли. В последние годы эта территория уменьшилась до приблизительно 23%.

Это значит, что территория на земном шаре, подверженная осадкам, уменьшилась на 7%.

Вскоре открытие Бенестада будет опубликовано в научном журнале Environmental Research Letters.

Еще больше избыточных осадков

«Эта тенденция вызывает озабоченность, — говорит Бенестад. — Глобальное потепление приводит к тому, что возрастает испарение с поверхности океана и земли. А то, что испарилось, должно вновь выпасть в качестве осадков. Когда ареал, подверженный выпадению осадков, уменьшается, это означает, что, если уж дождь начался, он становится более сильным», — говорит он.

Расмус Бенестад анализировал измерения уровня осадков, сделанные с помощью спутников в 1998-2016 гг. Данным до 1998 г. полностью доверять нельзя.

В последние годы Норвегия и многие страны гораздо чаще, чем раньше, становились жертвами сильнейших осадков. Было много погибших, а внезапные непредвиденные наводнения приводили к значительным разрушениям.

Теория, которую на самом деле никто не проверял

Исследователи климата изучают три разных возможных объяснения того, что происходит:

1. Все более теплый воздух удерживает больше влаги. Воздух вообще стал более влажным.

2. Более теплый воздух приводит к тому, что тучи располагаются выше, то есть они сосредотачиваются в более высоких слоях атмосфере. И капли дождя выпадают еще до того, как попадают на землю. Поскольку тучи так высоко, они «по дороге на землю», аккумулируют больше влажности.

3. Чем теплее, тем с большей территории происходит испарение. Территория, над которой выпадают осадки, становится гораздо меньше. Этот эффект можно сравнить с воронкой. Небольшое изменение во влажности на самом верху воронки приводит к усилению осадков внизу, в горлышке воронки, — т.е., там, где идет дождь.

Проверил гигантские объемы данных

«Эффект воронки не привлек к себе большое внимание. Он не упомянут в докладах Климатической панели ООН , хотя совершенно очевидно, что это важно. Меня поразило, что с помощью цифр несложно доказать, насколько велик эффект воронки. Единственное, что требуется, — это надежные сведения со всего мира», — говорит Бенестад.

Традиционно было невозможно подсчитать размеры территорий, подверженных осадкам. Но с 1998 года измерения, сделанные с помощью спутников, имеющие высокое разрешение, позволяют регистрировать это.

Поэтому Бенестад проанализировал огромный объем информации за последние 20 лет.

«Я быстро обнаружил, что 20 лет тому назад, если взять любые произвольные сутки, дождь шел над 25% территории земного шара. Постепенно, когда я стал изучать более недавние годы, я выяснил, что территория, над которой идут осадки, постепенно сокращалась. И в 2016 году снег или дождь шел лишь над 23% земного шара», — объясняет он.

Бенестад считает, что это — важная причина усиления чрезмерных осадков.

В дальнейшем испарения будет сильно расти

«Более высокая концентрация осадков увеличивает риск как наводнений, так и засухи. Если эта тенденция продолжится, к 2100 году территория, подверженная выпадению осадков, сократится на целых 28% по сравнению с нынешним уровнем.

И последствия это будет иметь самые драматичные, подчеркивает он:

Испарение будет сильно возрастать параллельно с тем, что нам предстоят более теплые десятилетия. С каждым градусом, который приносит с собой глобальное потепление, территория, с которое идет испарение, будет возрастать на 17 миллионов квадратных километров. Это означает, что вниз будет устремляться очень много воды, а если ареал, подверженный осадкам, сокращается, соответственно, растут объемы чрезмерных осадков. Периоды между дождями станут более длительными, но всякий раз, когда будет идти дождь, он будет гораздо сильнее, объясняет ученый.

Но почему же это происходит?

Бенестад полагает, что объяснение заключается в способе передвижения воздуха и в том, что сами тучи изменились.

«И «круговорот воды и парниковый эффект тесно связаны друг с другом, и усиление парникового эффекта изменяет систему ветров. Увеличение осадков приводит к тому, что влажный воздух поднимается вверх», — говорит он.

CICERO: Достаточно ли долго мы берем замеры?

Бьёрн Самсет (Bjørn Halvard Samset), руководитель исследовательских программ центра CICERO (Центра климатических исследований), говорит, что у него есть несколько вопросов к исследованию Бенестада.

«Являются ли замеры достаточно надежными, чтобы делать такие выводы, и достаточно ли двух десятилетий? Если да, то можем ли мы в таком случае понять это, исходя из изменений, происходящих с тучами, и движения в атмосфере? Есть ли какие-то основания думать, что возможная тенденция связана с глобальным потеплением, на что намекает Бенестад? И происходит ли это изменение равномерно над океаном и сушей?» — спрашивает Самсет.

Он говорит, что избыточные осадки — критическая сторона климата, а такие изменения, как необычайно сильные дожди, — относятся к числу наиболее явных эффектов климатических изменений, которые мы действительно замечаем.

«Если территория, где всегда идет дождь, меняется, как обнаружил Бенестад, то это и интересно, и важно. И для понимания избыточных осадков, и для понимания нами климата вообще», говорит руководитель исследовательских программ.

Руководитель исследовательских программ CICERO недавно продемонстрировал, что глобальное потепление имеет гораздо больший эффект для осадков над океаном, чем над сушей, во многом потому что суша нагревается легче и быстрее, чем океан.

«Не может ли это также объяснять эти новые теории?» — интересуется он.

Исследование, которое «никто не заказывал»

Старшему научному сотруднику Расмусу Беннестаду кажется удивительным, что никто не проводил исследований в данной области раньше.

«Ареал, над которым выпадают чрезмерные осадки, — не слишком запутанная тема. Информация легкодоступна. И то, что я обнаружил, я бы охарактеризовал, как сведения, которые буквально у всех под ногами».

Он полагает, что одно из возможных объяснений заключается в том, что взаимосвязанная информация более чем за два десятилетия появилась только сейчас. Другое объяснение заключается в том, что для исследовательской среды в мире характерна односторонняя ставка на проекты, связанные с вопросами, ответы на которые известны заранее, считает он.

«Мне вряд ли выделили бы деньги на проведение глобального исследования подобного рода. Большую часть своего анализа я проделал в свободное время, но возможность взглянуть на более глобальные климатические вопросы у меня появилась также благодаря и высокому зданию Метеорологического института. Там у меня есть возможность удовлетворять собственное любопытство», говорит он.