Половодье в Саратовской области начнется после Пасхи

Большая вода придет в наш регион ориентировочно 13-15 апреля.

Такие сроки озвучивают гидроэнергетики. Половодье в Саратовской области будет зависеть от работы соседней — Жигулевской ГЭС. Именно отсюда вода транзитом уходит через Саратовскую ГЭС дальше по течению.

Жигулевская гидростанция начнет сбрасывать воду еще до 11 апреля. Все действия согласуются с Федеральным агентством водных ресурсов. «При сохранении существующих режимов работы гидроузлов прохождение весеннего половодья в 2018 году может оказаться крайне сложным», — сообщают гидроэнергетики.

Дело в том, что объемы скопившейся воды, снега на Волге велики. Приток в марте также ожидается выше среднемноголетних значений примерно в два раза.