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Половодье в Саратовской области начнется после Пасхи
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Половодье в Саратовской области начнется после Пасхи 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Большая вода придет в наш регион ориентировочно 13-15 апреля.
Такие сроки озвучивают гидроэнергетики. Половодье в Саратовской области будет зависеть от работы соседней — Жигулевской ГЭС. Именно отсюда вода транзитом уходит через Саратовскую ГЭС дальше по течению.
Жигулевская гидростанция начнет сбрасывать воду еще до 11 апреля. Все действия согласуются с Федеральным агентством водных ресурсов. «При сохранении существующих режимов работы гидроузлов прохождение весеннего половодья в 2018 году может оказаться крайне сложным», — сообщают гидроэнергетики.
Дело в том, что объемы скопившейся воды, снега на Волге велики. Приток в марте также ожидается выше среднемноголетних значений примерно в два раза.
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