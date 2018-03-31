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Спасатели предупреждают о сильном снегопаде
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Спасатели предупреждают о сильном снегопаде 

Новости Саратова 48 минут назад
Фото: Новости Саратова
В ближайшее время жителей Саратова и региона ждет ухудшение погодных условий.
В пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщают, что в воскресенье 1 апреля в Саратовской области будет усиление ветра. Порывы будут хоть и юго-западного направления, однако довольно сильные — до 17 м\с.
Но это только полбеды: на фоне потепления в утренние часы возможет довольно сильный туман и — внимание — сильные осадки! Спасатели со ссылкой на метеорологов говорят о выпадении не менее 15 мм снега, что считается довольно большим значением.
В таких погодных условиях необходимо соблюдать осторожность и бдительность, — предупреждают спасатели региона. Тел. для связи с экстренными службами со всех мобильников: 112.
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