Спасатели предупреждают о сильном снегопаде

В ближайшее время жителей Саратова и региона ждет ухудшение погодных условий.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщают, что в воскресенье 1 апреля в Саратовской области будет усиление ветра. Порывы будут хоть и юго-западного направления, однако довольно сильные — до 17 м\с.

Но это только полбеды: на фоне потепления в утренние часы возможет довольно сильный туман и — внимание — сильные осадки! Спасатели со ссылкой на метеорологов говорят о выпадении не менее 15 мм снега, что считается довольно большим значением.

В таких погодных условиях необходимо соблюдать осторожность и бдительность, — предупреждают спасатели региона. Тел. для связи с экстренными службами со всех мобильников: 112.