В Крыму в ближайшие часы ожидают ветер до 25 м/с

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 марта. / ТАСС /. Сильный южный ветер до 25 м/с ожидают в течение ближайших часов и в течение суток 1 апреля в Крыму , сообщает в субботу главное управление МЧС по региону.

"В ближайшие 2-3 часа 31 марта и течение суток 1 апреля в Крыму ожидается очень сильный южный ветер 20-25 м/с", — говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют соблюдать меры безопасности при непогоде, в частности закрепить слабоукрепленные конструкции, а на улице держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередачи.

О возможных перебоях в работе информирует компания «Морская дирекция» — оператор Керченской паромной переправы, основной транспортной, связывающей Крымский полуостров с остальной Россией

"Первого апреля прогнозируется увеличение скорости ветра до 17-19 м/с. Работа Керченской паромной переправы будет осуществляться по фактическим погодным условиям", — говорится в сообщении.

В настоящее время на полуострове солнечно, без осадков, температура воздуха плюс 20 градусов.