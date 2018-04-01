В Саратовской области синоптики обещают апрельский дождь со снегом

С погодой не пошутишь, и 1 апреля в некоторых районах прошел сильный снег. В Саратове осадков было символическое количество, а жителей Балаковского района накрыло по полной. Об этом рассказали пользователи в соцсети «ВКонтакте» и выложили подтверждающие капризы природы фото.

А в ближайше время в Саратовской области синоптики снова обещают дождь со снегом и сильный ветер.

Автовладельцы были вынуждены выкапывать своих «ласточек» из первоапрельских сугробов.

В воскресенье, как и в понедельник, 2 апреля, ожидается облачная погода. Местами — мокрый снег, дождь. Есть вероятность тумана, с ухудшением видимости до 500 метров и менее, слабый гололёд. Ветер сохранит южное направление, скорость — 6-11 м/с, в порывах 12-17 м/с.

Как отметили в областном гидрометцентре, температура предстоящей ночью в Саратове будет варьироваться около нуля, и в слабоположительном «регистре», а днем метеорологи по районам области прогнозируют от одного до шести градусов тепла. Синоптики предупредили горожан о сосульках.