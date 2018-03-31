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На Ямале лепили снеговиков в минус двадцать с ветром
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На Ямале лепили снеговиков в минус двадцать с ветром 

Красный Север 2 часа назад
Фото: Красный Север
В Салехарде в горсаду состоялся зимний городской фестиваль «Выходи гулять». Горожан с детьми приглашали на снежный батл «Залепи».
Однако погода устроила сюрприз, и в конце марта разгулялся февраль. Температура не поднялась выше двадцати градусов, а под ноги стелилась поземка.
Предполагая, что народу будет мало, программу сократили до пятнадцати минут. Однако закаленных детей с родителями пришло довольно много. Юные салехардцы проявили северный характер: стойко гуляли и играли по пояс в снегу, на ветру и морозе.
Лепить снеговиков не получилось. Организаторы сориентировались и предложили детям клеить вырезанных снеговиков на доске. Но ветер срывал и их. Тем не менее игра затянулась на полчаса.
Полярная весна хорошенько залепила северян снегом. Гости праздника остались довольны.
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