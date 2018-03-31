На Ямале лепили снеговиков в минус двадцать с ветром

Салехарде в горсаду состоялся зимний городской фестиваль «Выходи гулять». Горожан с детьми приглашали на снежный батл «Залепи».

Однако погода устроила сюрприз, и в конце марта разгулялся февраль. Температура не поднялась выше двадцати градусов, а под ноги стелилась поземка.

Предполагая, что народу будет мало, программу сократили до пятнадцати минут. Однако закаленных детей с родителями пришло довольно много. Юные салехардцы проявили северный характер: стойко гуляли и играли по пояс в снегу, на ветру и морозе.

Лепить снеговиков не получилось. Организаторы сориентировались и предложили детям клеить вырезанных снеговиков на доске. Но ветер срывал и их. Тем не менее игра затянулась на полчаса.

Полярная весна хорошенько залепила северян снегом. Гости праздника остались довольны.