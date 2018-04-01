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В МЧС назвали наиболее уязвимые для пожаров на соцобъектах регионы
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В МЧС назвали наиболее уязвимые для пожаров на соцобъектах регионы 

ТВ Центр 2 часа назад
Фото: ТВ Центр
В 2018 году в 30 регионах России прогнозируется высокий риск пожаров на социальных объектах с круглосуточным пребыванием людей, в том числе в домах престарелых и инвалидов. Об этом сообщает РИА Новости.
В сообщении центра мониторинга и прогнозирования ЧС природного и техногенного характера МЧС России «Антистихия» отмечается, что в зонах возможного поражения при авариях на потенциально опасных объектах живут свыше 90 млн россиян, или 60% населения страны.
В число территорий с высоким риском пожаров вошли Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградская область, республики Саха-Якутия, Бурятия, Тыва и Татарстан, а также Владимирская, Ростовская, Свердловская области и другие регионы.
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