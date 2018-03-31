Варакин: С понедельника в Москву придет весна

Март попрощался с Москвой по-зимнему. Ночью выпало 10% месячной нормы осадков. Последствия снегопада до сих пор устраняют коммунальщики, передает «МИР 24».

Снегопады пришли в российскую столицу вместе с резким потеплением. А уверенный плюс, по словам синоптиков, будет уже на следующей неделе.

Юрий Варакин. «Температура будет до 5-7 градусов тепла днем, уже около нуля слабоотрицательный фон. Не будет таких температур до минус 17, как было в начале недели, по Подмосковью была температура даже до минус 20 градусов», — сказал начальник ситуационного центра Росгидромета

На северо-западе России — в Псковской, Новгородской и Ленинградской областях — потепление ожидается только со второй половины апреля.

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