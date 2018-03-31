В Волгограде с крыш несутся обмякшие лавины снега 

Застоявшиеся снежные лавины после резкого потепления вновь понеслись с крыш волгоградских домов. Горожане уверены, что вместе со снегом на голову в любой момент могут рухнуть и нерастаявшие сосульки.
— Снега на крышах стало намного меньше — многие наросты слетели на землю еще в прошлые выходные. И все же сегодня несколько раз видела, как с крыши на приличной скорости летят подтаявшие и «обмякшие» лавины. Теперь вместе с ними падают и льдины, — уверена волгоградка Татьяна Ополченская. — Я уже сходила в свою управляющую компанию и попросила на время повесить ленту, не пускающую горожан на дорожку под самой крышей.
О снежных лавинах, «почувствовавших» приход весны, волгоградцы рассказали еще в прошлые выходные. Горожане уверены, что подтаявшие снежные «шапки» с шумом падают с крыш административных зданий и жилых домов.
Волгоградские синоптики уверены, что уже к середине недели в Волгоград придет настоящая весна. Переждав сильный ветер, который в два счета разгонит огромные лужи, город будет согреваться при 15 градусах тепла.