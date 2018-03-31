В Волгограде с крыш несутся обмякшие лавины снега

Застоявшиеся снежные лавины после резкого потепления вновь понеслись с крыш волгоградских домов. Горожане уверены, что вместе со снегом на голову в любой момент могут рухнуть и нерастаявшие сосульки.

— Снега на крышах стало намного меньше — многие наросты слетели на землю еще в прошлые выходные. И все же сегодня несколько раз видела, как с крыши на приличной скорости летят подтаявшие и «обмякшие» лавины. Теперь вместе с ними падают и льдины, — уверена волгоградка Татьяна Ополченская. — Я уже сходила в свою управляющую компанию и попросила на время повесить ленту, не пускающую горожан на дорожку под самой крышей.

О снежных лавинах, «почувствовавших» приход весны, волгоградцы рассказали еще в прошлые выходные. Горожане уверены, что подтаявшие снежные «шапки» с шумом падают с крыш административных зданий и жилых домов.