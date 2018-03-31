Ещё
Синоптики назвали точную дату наступления метеорологической весны в Московском регионе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Синоптики назвали точную дату наступления метеорологической весны в Московском регионе 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Первого апреля в Москве и Подмосковье среднесуточная температура воздуха окажется выше нулевой отметки и таким образом в регионе наступит метеорологическая весна, сообщается на сайте «Метеовести».
«Первый апрельский денек в Московском регионе ознаменуется наступлением метеорологической весны, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво окажется выше нулевой отметки. Причиной тому станет прохождение теплого атмосферного фронта, связанного с циклоном над Белоруссией, что откроет путь на Среднерусскую равнину влажному атлантическому воздуху, подогретому Гольфстримом», — говорится в сообщении.
В результате небо будет закрыто плотной пеленой низких слоистых облаков, осадки станут постепенно переходить в дождевую фазу, что спровоцирует формирование очаговых туманов и густых дымок, существенно ухудшающих видимость.
«В Москве сохранится пасмурная погода с низкой слоистой облачностью, ночью и утром вероятны очаги туманов и густых дымок с ухудшением видимости, что может затруднить нормальное функционирование наземного и авиационного сообщения, осадки в основном моросящего характера, вечером дождь», — добавляется на сайте.
Температура воздуха ночью в столице около 0 градусов, днем — плюс 3 — плюс 5 градусов. Ветер юго-восточный будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду. Относительная влажность близка к закритической — до 98%. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 743 миллиметра ртутного столба.
РИАМО: последние новости
Стали известны регионы России, которым в 2018 году угрожают ураганы Подготовку к паводку завершили на Московской железной дороге Высота сугробов в Москве в 2 раза выше климатической нормы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ озвучила ответные меры против Британии157
«Облапай меня. Ну, пожалуйста!»178
В московском метро встали поезда9
Трагически погиб актер Евгений Сапаев135
РФ заподозрила Британию в отравлении Скрипаля277
Видео
00:47
К трагедии в Кемерово могла привести женская халатность
Происшествия Статьи
00:22
Збруев бросил ослепшую экс-жену в доме инвалидов
Шоу-бизнес
05:03
У арестованной Савченко началась кровавая рвота
Украина В мире
01:12
РФ озвучила ответные меры против Британии
Политика Европа
03:03
РФ заподозрила Британию в отравлении Скрипаля
Европа В мире
02:04
Первый канал обругали за «Смак» с Добронравовым
Шоу-бизнес
05:15
Потерявший семью кемеровчанин опубликовал видео трагедии
Происшествия
03:45
«Улетела отдыхать»: чиновницу принудительно вернули в Кемерово
Происшествия
01:08
Появилось видео спасения детей из горящей «Зимней вишни»
Происшествия
09:55
«Газпром» не платит: почему Украине хочется тепла
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение