Синоптики назвали точную дату наступления метеорологической весны в Московском регионе

Первого апреля в Москве Подмосковье среднесуточная температура воздуха окажется выше нулевой отметки и таким образом в регионе наступит метеорологическая весна, сообщается на сайте «Метеовести».

«Первый апрельский денек в Московском регионе ознаменуется наступлением метеорологической весны, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво окажется выше нулевой отметки. Причиной тому станет прохождение теплого атмосферного фронта, связанного с циклоном над Белоруссией , что откроет путь на Среднерусскую равнину влажному атлантическому воздуху, подогретому Гольфстримом», — говорится в сообщении.

В результате небо будет закрыто плотной пеленой низких слоистых облаков, осадки станут постепенно переходить в дождевую фазу, что спровоцирует формирование очаговых туманов и густых дымок, существенно ухудшающих видимость.

«В Москве сохранится пасмурная погода с низкой слоистой облачностью, ночью и утром вероятны очаги туманов и густых дымок с ухудшением видимости, что может затруднить нормальное функционирование наземного и авиационного сообщения, осадки в основном моросящего характера, вечером дождь», — добавляется на сайте.

Температура воздуха ночью в столице около 0 градусов, днем — плюс 3 — плюс 5 градусов. Ветер юго-восточный будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду. Относительная влажность близка к закритической — до 98%. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 743 миллиметра ртутного столба.