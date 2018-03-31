Воронежцы возмутились, что дорожники кладут асфальт в снегопад

В городском сообществе «Типичный Воронеж» появилось видео, как дорожники кладут асфальт у памятника Славы в снегопад.

На записи видно, как ночью, во время снегопада, дорожники заделывают ямы на Московском проспекте. Многих горожан это возмутило, и они оставляли не лестные комментарии под записью: «При такой погоде от силы полгода, а то и меньше, продержится асфальт, и снова будут ямы».

Но среди пользователей сообщества нашлись и те, кто похвалил дорожников: «Лучше так, чем каждый день в этом ряду колесами рисковать».