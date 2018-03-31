Омских водителей просят пока не переходить на летнюю резину

Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоиспекции.

Специалисты перед тем, как поменять резину, советуют внимательно изучить прогноз погоды.

«Менять шины не рекомендуется, пока за окном нет стабильных +10 и выше. Кроме того, погода в Сибири порой изменчива, и погожие весенние деньки могут резко смениться снегопадами, метелью и гололедом», — рассказывают в Госавтоинспекции

Отметим, что торопиться с переходом на летнюю резину не стоит ещё и потому, что в Сибири в апреле часто бывают заморозки, а следовательно — будет гололед.