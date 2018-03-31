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Омских водителей просят пока не переходить на летнюю резину
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Омских водителей просят пока не переходить на летнюю резину 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоиспекции.
Специалисты перед тем, как поменять резину, советуют внимательно изучить прогноз погоды.
«Менять шины не рекомендуется, пока за окном нет стабильных +10 и выше. Кроме того, погода в Сибири порой изменчива, и погожие весенние деньки могут резко смениться снегопадами, метелью и гололедом», — рассказывают в Госавтоинспекции.
Отметим, что торопиться с переходом на летнюю резину не стоит ещё и потому, что в Сибири в апреле часто бывают заморозки, а следовательно — будет гололед.
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