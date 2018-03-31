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По сети гуляет фото снегопада в Перми 3 июня. Такое правда было?
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По сети гуляет фото снегопада в Перми 3 июня. Такое правда было? 

59.ru 32 минуты назад
Фото: 59.ru
Почти апрель, а мы уже устали жаловаться на погоду. За окном ведь сильный минус и еще не начинавший таять снег. В то же время в последние дни по соцсетям активно распространяется фотография от 3 июня 1967 года, на которой вооруженные лопатами люди борются со снегом в центре Перми. Мы решили разобраться, что происходило летом 67-го на самом деле, а помогли нам в этом вы, наши читатели. В тот июньский день температура опустилась на два градуса ниже нуля, а на дорогах намело 15 (пятнадцать!) сантиметров снега. — Если честно, я сам плохо помню тот день, — признается краевед и историк Михаил Гриф. — А вот мой сосед, который постарше меня, помнит, что даже успел слепить из этого летнего снега несколько снежков. Но к вечеру, говорит, весь снег растаял.
На берегу КамыЗасыпанный снегом камский берег на черно-белом фото напоминает пляж с пальмами и белым песком. — Помню этот день. Нам с братом тогда было лет по пять. Мы с ним пошли кататься на велосипеде, и вдруг повалил снег хлопьями. Нам-то весело, а бабушка бегом прибежала, чтобы нас домой загонять, — рассказывает читательница 59.ru Ирина.
В саду имени ГорькогоВряд ли у многих получится узнать в этой забытой всеми тропинке одну из аллей Горьковского парка. — Снега выпало сантиметров 10-12. Наш класс вместе с другими пошел обтряхивать деревья, — вспоминает Михаил. — Было тепло. Все вокруг таяло достаточно быстро. Но снеговиков полепить и в хоккей во дворах поиграть успели.
Сквер рядом с оперным театромЭта женщина пробивается через июньскую метель в сквере рядом с оперным театром. — Тот июнь запомнился именно этим неожиданным снегом. Больше такого снега летом за мою уже долгую жизнь я не видела, — делится с нами воспоминаниями Елена. — Мы жили возле завода имени Калинина. Утром выглянула в окно, а там все акации упали до земли под тяжестью снега. Мы, девчонки-пацанки, высыпали во двор, одетые как попало. Вроде, лето, но зябко. Жалко, что в ту пору не было фотоаппаратов, снега ведь было намного больше, чем на найденных фото. Мы просто орали, делали снежки, трясли акации, которых у нас в ту пору почему-то во дворе было много, и наслаждались. Снег растаял в этот же день. Ничего не замёрзло, но праздник души остался.
Ранее мы рассказывали, что после выходных в Прикамье начнется потепление.
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