В Ленобласти не могут потушить пожар на древесном складе из-за ветра

Пожарные не могут локализовать возгорание на складе деревообрабатывающего предприятия в Бокситогорском районе из-за сильного ветра, борьба с огнем продолжается с 7 утра 1 апреля, сообщается на сайте управления МЧС по региону.

"К месту направлены дополнительные силы и руководство Главного управления. Тушение пожара осложняется порывами ветра. Всего к ликвидации пожара привлечено 73 человека и 26 единиц техники", — говорится в сообщении.

В данный момент пожару присвоен третий уровень сложности. К десяти утра площадь горения выросла до 2 тыс. кв. м.

По данным ведомства, пожар не угрожает населению, автомобильная и железная дорога не задымлены.