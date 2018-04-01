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В Ленобласти не могут потушить пожар на древесном складе из-за ветра
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В Ленобласти не могут потушить пожар на древесном складе из-за ветра 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Пожарные не могут локализовать возгорание на складе деревообрабатывающего предприятия в Бокситогорском районе из-за сильного ветра, борьба с огнем продолжается с 7 утра 1 апреля, сообщается на сайте управления МЧС по региону.
"К месту направлены дополнительные силы и руководство Главного управления. Тушение пожара осложняется порывами ветра. Всего к ликвидации пожара привлечено 73 человека и 26 единиц техники", — говорится в сообщении.
В данный момент пожару присвоен третий уровень сложности. К десяти утра площадь горения выросла до 2 тыс. кв. м.
По данным ведомства, пожар не угрожает населению, автомобильная и железная дорога не задымлены.
Ранее сообщалось, что в январе в Ленобласти во время пожара погиб пенсионер.
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